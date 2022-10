BYD Aktie News: BYD am Vormittag mit Kursabschlägen

Die BYD-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 24,79 EUR. Die BYD-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,72 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,76 EUR. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 8.225 Aktien.

Am 07.07.2022 markierte das Papier bei 41,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 40,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2022 (18,35 EUR). Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 35,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 28.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,28 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 0,08 CNY je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 63,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 40.991,87 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 66.825,19 CNY ausgewiesen.

Am 02.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von BYD veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,35 CNY je BYD-Aktie belaufen.

