BYD Aktie News: BYD büßt am Dienstagmittag ein

Die Aktie von BYD gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 29,08 EUR.

Um 12:01 Uhr rutschte die BYD-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 29,08 EUR ab. Bei 28,84 EUR markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,97 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 56.614 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 32,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 25.11.2022 Kursverluste bis auf 20,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 29,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 28.04.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,28 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 120.173,61 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 79,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66.825,19 CNY in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 01.11.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,17 CNY je Aktie belaufen.

