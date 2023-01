BYD Aktie News: BYD macht am Mittwochmittag Boden gut

Die BYD-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:22 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 24,66 EUR. Der Kurs der BYD-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,74 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 5.856 Stück.

Bei 41,81 EUR markierte der Titel am 07.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 41,02 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2022 bei 18,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 28.10.2022 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,97 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,44 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 117.080,60 CNY – ein Plus von 115,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 54.306,96 CNY erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 5,12 CNY je Aktie aus.

