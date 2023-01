BYD Aktie News: BYD am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,6 Prozent auf 24,55 EUR. Bei 24,59 EUR markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 24,55 EUR. Zuletzt wechselten 3.865 BYD-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.07.2022 bei 41,81 EUR. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 41,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 33,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.10.2022 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,97 CNY, nach 0,44 CNY im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 117.080,60 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 115,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 54.306,96 CNY erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2023 veröffentlicht.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,06 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

