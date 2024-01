BYD Aktie News: BYD am Mittag verlustreich

Aktie im Blick

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BYD-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 24,76 EUR.

Das Papier von BYD befand sich um 12:03 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,9 Prozent auf 24,76 EUR ab. Die BYD-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,51 EUR nach. Mit einem Wert von 24,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 210.839 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,65 EUR an. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 24,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 22,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 7,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BYD ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,58 CNY gegenüber 1,97 CNY im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 162.150,70 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BYD wird am 26.03.2024 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,68 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

