BYD Aktie News: Anleger schicken BYD am Donnerstagnachmittag ins Minus

Kurs der BYD

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der BYD-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 27,00 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die BYD-Aktie in der NASDAQ OTC-Sitzung um 1,0 Prozent auf 27,00 USD ab. In der Spitze fiel die BYD-Aktie bis auf 26,96 USD. Bei 27,78 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 36.159 BYD-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,27 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. 34,33 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,52 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,19 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BYD ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,58 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 1,97 CNY in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 162.150,70 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 117.080,60 CNY umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.03.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,68 CNY je BYD-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Auf der Überholspur: Löst BYD seinen Konkurrenten Tesla als Weltmarktführer für E-Autos ab?

Rivian-Aktie nach Kurseinbruch an der NASDAQ erneut tiefer: Schwache Auslieferungszahlen im vierten Quartal belasten

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla hat BYD bei Preissenkungen in China übertroffen