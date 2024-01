BYD Aktie News: BYD am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 1,5 Prozent auf 27,27 USD.

Das Papier von BYD legte um 23:20 Uhr zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 1,5 Prozent auf 27,27 USD. Die BYD-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,33 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,10 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 229.180 BYD-Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 36,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 24,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 24,52 USD erreichte der Anteilsschein am 16.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,08 Prozent würde die BYD-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 30.10.2023 äußerte sich BYD zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,58 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 1,97 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 117.080,60 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 162.150,70 CNY ausgewiesen.

BYD wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 26.03.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 10,68 CNY in den Büchern stehen haben wird.

