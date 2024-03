BYD Aktie News: BYD fällt am Mittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BYD-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 22,64 EUR.

Die BYD-Aktie notierte um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 22,64 EUR. Im Tief verlor die BYD-Aktie bis auf 22,56 EUR. Bei 22,74 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 203.586 BYD-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 32,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.02.2024 Kursverluste bis auf 20,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,67 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 1,26 HKD aus.

BYD gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,58 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 1,97 CNY in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 162.150,70 CNY. Im Vorjahresviertel waren 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

Am 27.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BYD veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 26.03.2025 dürfte BYD die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,48 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

