BYD Aktie News: BYD tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 30,13 USD zu. Die BYD-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,13 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,84 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 4.122 BYD-Aktien.

Bei einem Wert von 43,61 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.06.2022). Mit einem Zuwachs von 30,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,29 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 41,52 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BYD gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,42 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BYD im vergangenen Quartal 120.173,61 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 79,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BYD 66.825,19 CNY umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte BYD am 30.08.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 8,79 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Tesla-Killer BYD: Technologie für Autonomes Fahren hat mehr Zweck in Fabriken als bei Autos

VW-Aktie tiefer: Volkswagen plant in China offenbar neue VW-Marke für Elektro-Autos

Ausblick: BYD zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

