BYD Aktie News: BYD gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 23:20 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 29,50 USD. Die BYD-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,74 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,48 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 29.644 BYD-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,61 USD) erklomm das Papier am 29.06.2022. 32,35 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2022 bei 21,29 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 38,56 Prozent sinken.

Am 27.04.2023 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 CNY je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat BYD mit einem Umsatz von insgesamt 120.173,61 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66.825,19 CNY erwirtschaftet worden waren, um 79,83 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte BYD am 30.08.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2023 8,79 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

