BYD Aktie News: BYD gewinnt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BYD. Zuletzt wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 31,12 EUR nach oben.

Um 16:06 Uhr sprang die BYD-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 31,12 EUR zu. Die BYD-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,20 EUR an. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,81 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 196.198 BYD-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,75 EUR) erklomm das Papier am 08.07.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,61 EUR am 25.11.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 33,76 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 27.04.2023 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,42 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 0,28 CNY je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 120.173,61 CNY gegenüber 66.825,19 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 28.08.2024 dürfte BYD die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,81 CNY je BYD-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

NIO-Aktie, Xpeng-Aktie und Li Auto-Aktie mit Kurssprung: Chinesische Tesla-Rivalen legen bei Auslieferungen zu - Rivian-Aktie ebenfalls stark

Berkshire Hathaway stößt Anteile ab: Warren Buffett verkauft erneut BYD-Aktien

BYD-Aktie - Auf Augenhöhe mit Tesla: Wie BYD Auto zu einem der innovativsten Unternehmen der Welt wurde