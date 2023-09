BYD Aktie News: BYD gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Notierung im Blick

Die Aktie von BYD gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 32,07 USD zu.

Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 32,07 USD. Bei 32,51 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,51 USD. Von der BYD-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 79.133 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 36,27 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,29 USD. Dieser Wert wurde am 26.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 33,61 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BYD am 28.04.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,42 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 120.173,61 CNY im Vergleich zu 66.825,19 CNY im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte BYD am 01.11.2023 vorlegen.

Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,07 CNY je Aktie.

