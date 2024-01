BYD Aktie News: BYD am Nachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 26,85 USD abwärts.

Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 26,85 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BYD-Aktie bisher bei 26,30 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,67 USD. Bisher wurden heute 13.587 BYD-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,27 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,52 USD. Dieser Wert wurde am 16.03.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 8,67 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 30.10.2023 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,58 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,97 CNY je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 162.150,70 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 117.080,60 CNY eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BYD am 26.03.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,68 CNY je BYD-Aktie.

