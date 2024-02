BYD Aktie News: BYD am Montagmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BYD. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 20,34 EUR.

Um 12:03 Uhr fiel die BYD-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 20,34 EUR ab. Das Tagestief markierte die BYD-Aktie bei 20,19 EUR. Bei 20,22 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 193.862 BYD-Aktien.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,65 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 20,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,74 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 31.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,58 CNY gegenüber 1,97 CNY im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 162.150,70 CNY im Vergleich zu 117.080,60 CNY im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 26.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von BYD.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,57 CNY je BYD-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD erhöht den Druck auf NASDAQ-Titel Tesla: BYD investiert zweistelligen Milliardenbetrag in Smart Car-Technology

BYD-Aktie: BYD plant Produktionsstätte in Ungarn - Tor zu europäischem Markt

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Cybertruck geht auf Abenteuer in China - Tesla startet Tournee