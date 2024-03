BYD Aktie News: BYD schiebt sich am Mittag vor

Kurs der BYD

Die Aktie von BYD zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BYD konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,0 Prozent auf 22,37 EUR.

Um 12:01 Uhr ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 22,37 EUR. Die BYD-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,69 EUR an. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 142.324 BYD-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 32,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,93 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,18 EUR. Dieser Wert wurde am 05.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 9,79 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2022 erhielten BYD-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,26 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,67 CNY.

BYD veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,58 CNY. Im Vorjahresviertel hatte BYD 1,97 CNY je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 162.150,70 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117.080,60 CNY in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BYD am 27.03.2024 vorlegen. Am 26.03.2025 wird BYD schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,48 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

