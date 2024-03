BYD Aktie News: BYD wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie gab im NASDAQ OTC-Handel zuletzt um 3,8 Prozent auf 24,12 USD nach.

Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr 3,8 Prozent im Minus bei 24,12 USD. Das Tagestief markierte die BYD-Aktie bei 24,01 USD. Bei 25,00 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 189.435 BYD-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 36,27 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). 50,37 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.02.2024 Kursverluste bis auf 21,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem BYD seine Aktionäre 2022 mit 1,26 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,67 CNY je Aktie ausschütten.

BYD ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,58 CNY. Im Vorjahresviertel hatte BYD 1,97 CNY je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent auf 162.150,70 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,48 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Durch die Hintertür auf den US-Markt: Tesla-Konkurrenten wie BYD drängen nach Mexiko

Insolvente Ex-Batteriefirmen: Diese EV-Zulieferer-Firmen mussten aufgeben

BYD-Aktie profitiert von "Supersportwagen" - Rivian-Aktie gesucht