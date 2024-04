BYD Aktie News: BYD am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BYD. Das Papier von BYD befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ OTC-Handel 0,8 Prozent auf 25,33 USD ab.

Um 15:47 Uhr fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 25,33 USD ab. Das Tagestief markierte die BYD-Aktie bei 24,97 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,55 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 10.207 BYD-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 36,27 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 01.02.2024 auf bis zu 21,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie.

BYD-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,10 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,70 CNY belaufen.

BYD ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,58 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 1,97 CNY je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 162.150,70 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 117.080,60 CNY eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,23 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

