BYD Aktie News: BYD am Mittag mit roter Tendenz

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 05.05.2022 12:22:00 Uhr 1,6 Prozent auf 28,80 EUR. In der Spitze fiel die BYD-Aktie bis auf 28,60 EUR. Bei 28,90 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden heute 4.222 BYD-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,74 EUR) erklomm das Papier am 23.11.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,61 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,12 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2021 erreicht. Mit einem Kursverlust von 104,04 Prozent würde die BYD-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,28 CNY, nach 0,08 CNY im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63,02 Prozent auf 66.825,19 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40.991,87 CNY in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte BYD am 31.08.2022 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,13 CNY je Aktie belaufen.

