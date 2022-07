BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit Abschlägen

Die BYD-Aktie musste um 05.07.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 38,10 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BYD-Aktie bei 37,80 EUR. Bei 38,07 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Frankfurt 25.890 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 39,89 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.06.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,49 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2022 auf bis zu 18,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 107,63 Prozent sinken.

Am 27.04.2022 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,08 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 66.825,19 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40.991,87 CNY umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 31.08.2022 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,57 CNY je BYD-Aktie belaufen.

