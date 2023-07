BYD Aktie News: BYD am Mittwochvormittag in Grün

Kurs der BYD

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BYD. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 33,10 USD zu.

Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die BYD-Papiere um 20:20 Uhr 3,4 Prozent. Die BYD-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,55 USD an. Bei 33,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 101.081 BYD-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.07.2022 bei 42,49 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 28,39 Prozent zulegen. Bei 21,29 USD erreichte der Anteilsschein am 26.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,67 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 27.04.2023 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,42 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 CNY je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 79,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 120.173,61 CNY umgesetzt, gegenüber 66.825,19 CNY im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.08.2023 terminiert. Schätzungsweise am 28.08.2024 dürfte BYD die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 8,81 CNY je Aktie aus.

