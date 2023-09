BYD Aktie News: BYD am Vormittag billiger

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 3,8 Prozent auf 29,34 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,8 Prozent auf 29,34 EUR. Der Kurs der BYD-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,16 EUR nach. Bei 29,48 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 91.236 BYD-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 10,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,61 EUR am 25.11.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 29,74 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 28.04.2023 äußerte sich BYD zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,42 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 0,28 CNY je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat BYD mit einem Umsatz von insgesamt 120.173,61 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66.825,19 CNY erwirtschaftet worden waren, um 79,83 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2023 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,07 CNY je BYD-Aktie belaufen.

