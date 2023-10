BYD Aktie News: BYD wird am Nachmittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 16:07 Uhr 0,1 Prozent auf 28,30 EUR. Die BYD-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,15 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,36 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 63.221 BYD-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 15,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,16 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 28.04.2023 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,42 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 CNY je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 79,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 120.173,61 CNY umgesetzt, gegenüber 66.825,19 CNY im Vorjahreszeitraum.

BYD wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 9,17 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

