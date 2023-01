BYD Aktie News: BYD fällt am Nachmittag

Die BYD-Aktie musste um 04:22 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 3,9 Prozent auf 24,59 EUR. Bei 24,50 EUR markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 24,79 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 12.349 BYD-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.07.2022 auf bis zu 41,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,18 Prozent hinzugewinnen. Am 15.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,35 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 34,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 28.10.2022. Das EPS wurde auf 1,97 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,44 CNY je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 117.080,60 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BYD 54.306,96 CNY umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 28.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,11 CNY je BYD-Aktie belaufen.

Tesla-Konkurrent BYD will 2023 mit zwei neuen Elektroauto-Marken angreifen

LFP-Batterien auf dem Vormarsch - dank Tesla und BYD

Warren Buffett im Verkaufsrausch: Reduzierung von BYD könnte auf Probleme im chinesischen E-Automarkt hinweisen

