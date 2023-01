BYD Aktie News: BYD am Freitagvormittag mit Verlusten

Um 09:22 Uhr rutschte die BYD-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 3,8 Prozent auf 24,63 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BYD-Aktie ging bis auf 24,57 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,79 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.424 BYD-Aktien.

Am 07.07.2022 markierte das Papier bei 41,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,35 EUR. Dieser Wert wurde am 15.03.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 34,20 Prozent Luft nach unten.

Am 28.10.2022 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,97 CNY. Im Vorjahresviertel hatte BYD 0,44 CNY je Aktie erwirtschaftet. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 117.080,60 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 115,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 54.306,96 CNY erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2023 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,11 CNY je BYD-Aktie.

