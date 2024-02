BYD Aktie News: Bullen treiben BYD am Dienstagmittag an

Kurs der BYD

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BYD. Zuletzt wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 7,2 Prozent auf 21,80 EUR nach oben.

Das Papier von BYD konnte um 12:02 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 7,2 Prozent auf 21,80 EUR. Die BYD-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,80 EUR an. Mit einem Wert von 21,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 328.795 BYD-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,65 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 33,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 20,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BYD ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,58 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,97 CNY je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 162.150,70 CNY gegenüber 117.080,60 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

BYD wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,55 CNY fest.

