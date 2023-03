BYD Aktie News: BYD verteidigt am Montagmittag Tendenz

Mit einem Wert von 27,24 EUR bewegte sich die BYD-Aktie um 12:02 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die BYD-Aktie bis auf 27,25 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der BYD-Aktie ging bis auf 26,96 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 27,08 EUR. Von der BYD-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.518 Stück gehandelt.

Bei 41,75 EUR markierte der Titel am 07.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Am 15.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BYD gewährte am 31.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,97 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 0,44 CNY je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 117.080,60 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 115,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 54.306,96 CNY eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte BYD am 30.03.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können BYD-Anleger Experten zufolge am 26.03.2024 werfen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 5,42 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

