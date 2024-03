BYD Aktie News: BYD legt am Mittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 22,79 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:02 Uhr 0,9 Prozent auf 22,79 EUR. Kurzfristig markierte die BYD-Aktie bei 22,89 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 22,56 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 78.794 BYD-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 32,65 EUR. Gewinne von 43,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,67 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 1,26 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

BYD ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,58 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 1,97 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 117.080,60 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 162.150,70 CNY ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BYD am 27.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,48 CNY je BYD-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Schwache China-Verkäufe Teslas lasten auf Aktien von BYD, NIO & Co.

Durch die Hintertür auf den US-Markt: Tesla-Konkurrenten wie BYD drängen nach Mexiko

Insolvente Ex-Batteriefirmen: Diese EV-Zulieferer-Firmen mussten aufgeben