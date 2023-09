BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von BYD zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 32,10 USD zu.

Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 15:45 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 32,10 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die BYD-Aktie bei 32,79 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 32,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.592 BYD-Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 36,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 12,99 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2022 (21,29 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BYD ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. BYD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,42 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 CNY je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 79,83 Prozent auf 120.173,61 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 66.825,19 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 01.11.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 9,08 CNY im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

NYSE-Titel Xpeng-Aktie: Tesla-Konkurrent und VW-Partner Xpeng strebt auf deutschen Markt

BYD-Aktie: BYD präsentiert sich zum ersten Mal auf der IAA in München

BYD-Aktie, NIO-Aktie & Co.: Diese Faktoren könnten einen Siegeszug der chinesischen Elektroauto-Marken in Europa verhindern