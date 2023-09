BYD Aktie News: BYD am Vormittag mit Abschlägen

Kurs der BYD

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BYD-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 31,80 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 23:20 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ OTC-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 31,80 USD. Das bisherige Tagestief markierte BYD-Aktie bei 30,60 USD. Bei 30,60 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 53.933 BYD-Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 36,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,29 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 49,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BYD ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,42 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 CNY je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 120.173,61 CNY im Vergleich zu 66.825,19 CNY im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.11.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,08 CNY je BYD-Aktie.

