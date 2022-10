BYD Aktie News: BYD am Mittag mit Abschlägen

Die BYD-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 12:22 Uhr um 1,1 Prozent auf 26,54 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die BYD-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,20 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,27 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 16.426 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 07.07.2022 markierte das Papier bei 41,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Am 15.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 18,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BYD am 28.04.2022 vor. BYD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,08 CNY je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat BYD im vergangenen Quartal 66.825,19 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 63,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BYD 40.991,87 CNY umsetzen können.

Am 02.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,34 CNY je Aktie.

