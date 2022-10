BYD Aktie News: BYD am Vormittag billiger

Der BYD-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 26,34 EUR. In der Spitze fiel die BYD-Aktie bis auf 26,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,27 EUR. Bisher wurden heute 3.934 BYD-Aktien gehandelt.

Am 07.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 36,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 18,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 43,54 Prozent Luft nach unten.

Am 28.04.2022 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,08 CNY erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 66.825,19 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40.991,87 CNY umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 02.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,34 CNY je BYD-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Sixt-Aktie gibt Gas: Sixt plant Kauf von 100.000 E-Autos von Tesla-Rivale BYD

Tesla-Konkurrent auf der Überholspur: BYD nun weltweit die Nr. 2 für E-Auto-Batterien

Expansion: BYD baut neue E-Auto-Fabrik in Thailand

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD Co. Ltd. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Co. Ltd. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Co. Ltd.

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com