BYD Aktie News: BYD am Freitagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von BYD gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 29,80 USD.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ OTC-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 29,80 USD. Bei 29,36 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,36 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.685 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,27 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 21,71 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2022 bei 21,29 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BYD gewährte am 28.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 CNY gegenüber 0,28 CNY im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 79,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 120.173,61 CNY umgesetzt, gegenüber 66.825,19 CNY im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte BYD am 01.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,22 CNY je BYD-Aktie belaufen.

