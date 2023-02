BYD Aktie News: BYD am Mittag im Plus

Um 12:22 Uhr ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 29,10 EUR. Der Kurs der BYD-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,17 EUR zu. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 29,11 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.497 BYD-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 41,81 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.07.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 30,39 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2022 (18,35 EUR). Mit Abgaben von 58,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 31.10.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,97 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 CNY je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 115,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 54.306,96 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 117.080,60 CNY ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte BYD am 30.03.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 26.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2022 5,40 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

