BYD Aktie News: BYD am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 21,77 EUR abwärts.

Um 12:03 Uhr ging es für die BYD-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 21,77 EUR. Der Kurs der BYD-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,61 EUR nach. Bei 21,85 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 157.765 BYD-Aktien.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,65 EUR an. 49,99 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.02.2024 Kursverluste bis auf 20,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,28 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 31.10.2023. In Sachen EPS wurden 3,58 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 1,97 CNY je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 162.150,70 CNY umgesetzt, gegenüber 117.080,60 CNY im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 10,55 CNY in den Büchern stehen haben wird.

