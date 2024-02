BYD Aktie News: BYD am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Kurs der BYD

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BYD. Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die BYD-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 23,58 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die BYD-Aktie bei 24,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,99 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.908 BYD-Aktien.

Bei 36,27 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 53,85 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.02.2024 (21,80 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. BYD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,58 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,97 CNY je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 162.150,70 CNY – ein Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 117.080,60 CNY erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BYD wird am 27.03.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 26.03.2025 dürfte BYD die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,55 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

