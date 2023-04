BYD Aktie News: BYD gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel BYD 26,58 EUR

Um 21:59 Uhr ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 26,60 EUR. Bei 26,74 EUR erreichte die BYD-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 26,27 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 49.785 BYD-Aktien den Besitzer.

Bei 41,75 EUR erreichte der Titel am 08.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 36,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,61 EUR ab. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 29,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 31.10.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,97 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 115,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 117.080,60 CNY, während im Vorjahreszeitraum 54.306,96 CNY ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 28.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der BYD-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 26.04.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2023 8,70 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

