BYD Aktie News: BYD präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Um 21:59 Uhr stieg die BYD-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 26,60 EUR. Die BYD-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,74 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,27 EUR. Bisher wurden via Tradegate 49.785 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 36,29 Prozent niedriger. Am 25.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 31.10.2022. Das EPS wurde auf 1,97 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 0,44 CNY je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 115,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 117.080,60 CNY umgesetzt, gegenüber 54.306,96 CNY im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte BYD am 28.04.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der BYD-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 26.04.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 8,70 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

