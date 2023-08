Notierung im Blick

BYD Aktie News: BYD gewinnt am Mittag

07.08.23 12:04 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 31,50 EUR.

Das Papier von BYD legte um 12:03 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,3 Prozent auf 31,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BYD-Aktie bisher bei 31,70 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,46 EUR. Bisher wurden heute 92.697 BYD-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein kletterte am 18.08.2022 auf bis zu 36,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 14,84 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 25.11.2022 auf bis zu 20,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 28.04.2023. Das EPS lag bei 1,42 CNY. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 0,28 CNY je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 120.173,61 CNY – ein Plus von 79,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 66.825,19 CNY erwirtschaftet hatte. Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 29.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können BYD-Anleger Experten zufolge am 28.08.2024 werfen. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 8,91 CNY in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BYD-Aktie Indien lehnt Milliarden-Batteriefabrik-Offerte von BYD ab - Tesla-Konkurrent BYD legt Pläne auf Eis Tesla-Konkurrenz BYD-Aktie: BYD-Co-Gründer rechnet nicht mit ChatGPT-Konkurrent aus China VW, BMW, Mercedes-Benz & Co: NASDAQ-Wert Tesla fährt deutschen Traditionsautobauern im globalen Rennen um E-Autos davon

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com