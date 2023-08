BYD Aktie News: BYD am Vormittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ OTC-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 34,20 USD abwärts.

Um 23:20 Uhr rutschte die BYD-Aktie in der NASDAQ OTC-Sitzung um 2,6 Prozent auf 34,20 USD ab. Im Tief verlor die BYD-Aktie bis auf 34,12 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,60 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 53.964 BYD-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2022 bei 38,28 USD. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 10,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,29 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 37,74 Prozent Luft nach unten.

Am 28.04.2023 hat BYD die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,42 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 79,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 120.173,61 CNY umgesetzt, gegenüber 66.825,19 CNY im Vorjahreszeitraum.

Am 29.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von BYD veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können BYD-Anleger Experten zufolge am 28.08.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 8,88 CNY im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

