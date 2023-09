BYD Aktie News: BYD am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der BYD

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BYD. Zuletzt konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 0,6 Prozent auf 32,00 USD.

Die BYD-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Um 23:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 32,00 USD. Die BYD-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,79 USD aus. Bei 32,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 95.609 BYD-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,27 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 21,29 USD fiel das Papier am 26.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 50,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte BYD am 28.04.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 CNY erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 79,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 120.173,61 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 66.825,19 CNY in den Büchern gestanden.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 9,08 CNY in den Büchern stehen haben wird.

