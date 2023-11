BYD Aktie News: BYD gibt am Mittag ab

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BYD-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 29,54 EUR ab.

Das Papier von BYD befand sich um 11:59 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,5 Prozent auf 29,54 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die BYD-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 29,50 EUR aus. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 29,68 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 29.514 BYD-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 32,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.11.2022 bei 20,61 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 30.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,58 CNY gegenüber 1,97 CNY im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 162.150,70 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 26.03.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,26 CNY je BYD-Aktie.

