BYD Aktie News: BYD am Vormittag mit Kursplus

So bewegt sich BYD

Die Aktie von BYD gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 31,75 USD zu.

Um 23:20 Uhr wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 31,75 USD nach oben. Die BYD-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,91 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,50 USD. Zuletzt wechselten 42.564 BYD-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,27 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 14,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2022 Kursverluste bis auf 21,29 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,93 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 30.10.2023 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,58 CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,97 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 162.150,70 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117.080,60 CNY in den Büchern standen.

Am 26.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,26 CNY je BYD-Aktie.

