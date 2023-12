BYD Aktie News: BYD reagiert am Mittag positiv

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BYD zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 25,51 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 25,51 EUR zu. Die BYD-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,55 EUR an. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,23 EUR. Bisher wurden via Tradegate 124.717 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 32,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 27,97 Prozent zulegen. Bei 22,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 30.10.2023. Es stand ein EPS von 3,58 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 1,97 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 162.150,70 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

Am 26.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BYD veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,49 CNY je Aktie belaufen.

