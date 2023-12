BYD Aktie News: BYD steigt am Vormittag

So entwickelt sich BYD

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 27,45 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 23:20 Uhr wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 27,45 USD nach oben. In der Spitze gewann die BYD-Aktie bis auf 27,71 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,15 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 216.804 BYD-Aktien umgesetzt.

Bei 36,27 USD markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 24,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 23,91 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 12,90 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 30.10.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,58 CNY, nach 1,97 CNY im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 117.080,60 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 162.150,70 CNY ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 26.03.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 21,46 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Studie: Tesla benötigt die meiste E-Auto-Kapazität - aber ein Konkurrent holt auf

So will Tesla-Konkurrent BYD den thailändischen Automarkt durchdringen - und damit Toyota den Rang ablaufen

Auf der Überholspur: Trotz schrumpfender Gewinne ist NASDAQ-Titel Tesla der Konkurrenz noch immer voraus