BYD Aktie News: BYD am Mittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 22,01 EUR.

Die BYD-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 22,01 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BYD-Aktie bisher bei 22,08 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 21,96 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 145.568 BYD-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,35 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.02.2024 bei 20,18 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 8,29 Prozent wieder erreichen.

BYD ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,58 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,97 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 162.150,70 CNY, während im Vorjahreszeitraum 117.080,60 CNY ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BYD am 27.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2023 10,55 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

