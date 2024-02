BYD Aktie News: BYD tendiert am Vormittag um Nulllinie

BYD im Fokus

Die Aktie von BYD zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BYD-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ OTC bei 23,52 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die BYD-Aktie um 23:20 Uhr im NASDAQ OTC-Handel bei 23,52 USD. Die BYD-Aktie legte bis auf 24,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die BYD-Aktie sank bis auf 23,30 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,99 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 126.404 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,27 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 21,80 USD erreichte der Anteilsschein am 01.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 7,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BYD am 31.10.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,58 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,97 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 162.150,70 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 117.080,60 CNY eingefahren.

Am 27.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 26.03.2025 wird BYD schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2023 10,55 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

