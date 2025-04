BYD Aktie News: BYD springt am Nachmittag hoch

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Die BYD-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,6 Prozent auf 43,08 USD.

Die BYD-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,6 Prozent auf 43,08 USD. In der Spitze gewann die BYD-Aktie bis auf 44,00 USD. Bei 43,98 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 42.027 BYD-Aktien.

Am 25.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,60 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,46 USD am 25.04.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie.

BYD-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,97 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,81 CNY belaufen.

Am 24.03.2025 äußerte sich BYD zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 5,59 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 3,23 HKD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 191,54 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 291,44 Mrd. HKD ausgewiesen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von BYD wird am 23.04.2025 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2025 18,44 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

