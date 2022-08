BYD Aktie News: BYD legt am Mittag zu

Aktien in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 36,66 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BYD-Aktie bisher bei 36,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,30 EUR. Bisher wurden heute 9.662 BYD-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.07.2022 bei 41,81 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 12,31 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,35 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 99,78 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 28.04.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,08 CNY je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat BYD 66.825,19 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 63,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40.991,87 CNY erwirtschaftet worden.

BYD wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 30.08.2022 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2022 2,99 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie & Co: Blick nach China - Konsumiert mehr!

BMW: Mit Vollgas ins E-Zeitalter

Steigt Warren Buffett bei Tesla-Konkurrent BYD aus?

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD Co. Ltd.

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Name Hebel KO Emittent

Keine Daten

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Co. Ltd.