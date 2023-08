BYD Aktie News: BYD am Dienstagmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 30,31 EUR abwärts.

Die BYD-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 30,31 EUR. Der Kurs der BYD-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,11 EUR nach. Bei 30,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 161.033 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.08.2022 markierte das Papier bei 36,99 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 18,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,61 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 28.04.2023 hat BYD die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,42 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 CNY je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 120.173,61 CNY – ein Plus von 79,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 66.825,19 CNY erwirtschaftet hatte.

Die BYD-Bilanz für Q2 2023 wird am 29.08.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 28.08.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2023 8,94 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

