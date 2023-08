BYD Aktie News: BYD am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von BYD gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BYD-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Minus bei 30,32 EUR.

Die BYD-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr um 2,8 Prozent auf 30,32 EUR ab. Die BYD-Aktie sank bis auf 30,11 EUR. Bei 30,39 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 77.920 BYD-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 36,99 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2022). Gewinne von 21,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,61 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 28.04.2023 hat BYD die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 CNY erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 79,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 120.173,61 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 66.825,19 CNY in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.08.2023 dürfte BYD Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte BYD möglicherweise am 28.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 8,94 CNY je Aktie aus.

